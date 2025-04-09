К 2027 году Toyota и Lexus выпустят не менее 15 электромобилей

Именно Toyota открыла эпоху электрификации — в конце 90-х годов прошлого века, создав и собрав гибридную модель Prius. Сейчас, когда во всём мире идёт электромобильная гонка, Toyota задумала охватить и этот сегмент автопроизводства, сократив разрыв с конкурентами.

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Так, к 2027 году Toyota хочет выпустить в продажу до 15 электрических моделей, включая модели под маркой Lexus, увеличив производство электромобилей минимум до одного миллиона единиц в год. Это будет примерно в семь раз больше, чем количество электрокаров, выпущенных компанией в 2024 году, пишет Carscoops.

Сейчас Toyota производит электромобили только в Японии и Китае, но, по данным местных СМИ, по мере выхода на рынок большего количества «электричек» производство будет расширяться в США, Таиланд и Аргентину.

Одной из первых на рынке станет электрическая версия Hilux, производство которой начнется в Таиланде уже в этом октябре. Эту модель будут собирать и в Аргентине.

На такие темпы Toyota подтолкнули продажи электрогигантов — Tesla и BYD, которые продали по 1,76 миллиона электромобилей за 2024 год. На этом фоне показатели Toyota в сегменте крайне малы. Но первые «ласточки» начнут сходить с конвейера в Такаоке уже в этом сентябре. Речь про новый C-HR+ EV, который был представлен около месяца назад. Эта модель будет предлагаться с аккумуляторными батареями ёмкостью 57,7 кВт·ч и 77 кВт·ч.

Ключевой новинкой от Toyota станет трёхрядный электрический внедорожник, который будет выпускаться на заводах в Кентукки и Индиане.