В Россию привезли Skoda Superb 2025

Как выяснила "Российская газета" в ходе мониторинга автомобильных сайтов объявлений, один из дилеров выставил на продажу Skoda Superb. За автомобиль 2025 года выпуска в кузове лифтбек просят 4 250 000 рублей.

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Машину привезли из Китая, у нее под капотом находится двигатель 2,0 литра, который выдает 186 л.с. Коробка - робот, привод - передний.

Среди оснащения модели можно выделить старт-стоп, адаптивный круиз-контроль, беспроводную зарядку для смартфона и Android Auto, электрорегулировку сидений, подогрев всех сидений, вентиляцию передних кресел и многое другое.

Ранее "РГ" сообщала, что в России начались продажи новых Skoda Kamiq.

Официально же чешская марка покинула нашу страну в 2022 году.