К системе «ЭРА-ГЛОНАСС» подключили беспилотные грузовики

На трассе М-11 «Нева» начали тестировать беспилотные грузовики, подключив их к государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». На первом этапе в систему были интегрированы 43 автономных автомобиля, принадлежащих крупнейшему оператору технологической компании Navio. В будущем подключение ожидает еще 20 таких транспортных средств в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры».

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Заместитель министра транспорта России Андрей Никитин отметил, что статистика, поступающая в систему, позволит эффективно управлять и координировать дальнейшее расширение использования автономных транспортных средств.

В пресс-службе «ЭРА-ГЛОНАСС» отметили, что в дальнейшем подключение к системе будет распространено на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД) и трассу М-12 «Восток», где также планируется запуск автономных автомобилей. К тому же система будет использоваться для тестирования централизованной передачи команд операторам автономных грузовиков и мониторинга возможных кибератак на их системы.