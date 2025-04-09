Российский внедорожник Visuva получил новый дизайн до дебюта

Разработчики Visuva из Красноярска опубликовали серию рендеров внедорожника S2 с подправленным дизайном. Изменения решили внести после тестов и адаптации под реальные условия, написали энтузиасты в своей группе Вконтакте. Когда проект запустят в серию, по-прежнему неясно: год назад сообщалось, что производство стартует в 2024-2025 годах, но с тех пор новой информации о сроках не было.

© Motor.ru

В ходе обновления Visuva S2 переработали бамперы, чтобы улучшить геометрическую проходимость. Углы въезда и съезда теперь равны 38 и 37 градусам, ход подвески — 300 миллиметрам. Благодаря этому внедорожник должен увереннее чувствовать себя на сложном рельефе.

© Visuva / VK

© Visuva / VK

© Visuva / VK

© Visuva / VK

© Visuva / VK

© Visuva / VK

Также S2 получил дополнительные воздухозаборники на капоте, по бортам и на крыше. От грязи, камней и механических повреждений его должны защитить новые полиуретановые элементы.

Силовая установка, судя по всему, осталась прежней. У внедорожника по-прежнему заднемоторная компоновка с 4,3-литровым V8 мощностью 280 лошадиных сил (440 Нм крутящего момента) от Toyota. Пару ему составляет шестидиапазонный автомат. Подвеска независимая многорычажная спереди и сзади, привод полный.

Ранее сообщалось, что тираж модели будет небольшим — всего 15 машин в год. Помимо двухместного S2, красноярские разработчики собирались выпустить четырехместный вариант S4. В планах и другие модели — от гусеничного вездехода T8 (или Visuva Tank) до пикапа.