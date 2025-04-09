Продажи электрокаров в Петербурге сократились

По словам экспертов, при сохранении нынешней ключевой ставки и повышенного утильсбора ситуация существенно не изменится. Самой востребованной остается китайский Zeekr (суббренд Geely) с 46 авто. Наилучший результат у модели Zeekr 001 (24 штуки).

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Второе место занял бренд Ora (17 штук). У остальных количество регистраций не превысило пяти штук, сообщает «Автостат Инфо».

По стране продажи электрокаров упали на 63% – до 1,27 тысячи штук.

С 1 января 2025 года утильсбор вырос с 32,6 до 667,4 тысяч рублей, а для авто возрастом более трех лет – со 122 тысяч до 1,17 млн рублей.

Напомним, что российский электромобиль «Атом» прошел испытания морозом. В России резко упал спрос на китайские автомобили.