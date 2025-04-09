С молотка пустят редчайший суперкар Falcon

В середине 2010-х американский стартап построил всего семь подобных автомобилей, с помощью которых надеялся покорить мировой рынок суперкаров. Представленная модель в кузове тарга прошла всего 23 тысячи километров. За два дня до конца аукциона Cars&Bids за машину предлагают 62 тысячи долларов (около 5,3 миллиона рублей по текущему курсу).

© Motor.ru

Кузов Falcon F7 выполнен из комбинации карбона, алюминия и кевлара. Под капотом суперкара находится семилитровый V8, доработанный ателье Lingenfelter Performance. После модификации отдача мотора составила 620 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой механической трансмиссией.

© Cars&Bids

© Cars&Bids

© Cars&Bids

© Cars&Bids

© Cars&Bids

© Cars&Bids

© Cars&Bids

© Cars&Bids

© Cars&Bids

© Cars&Bids

© Cars&Bids

С момента сборки суперкар получил множество доработок. В частности, модель оборудовали системой подъема кузова на передней оси, 20-дюймовыми колесными дисками, усиленной ходовой частью, а также системой охлаждения двигателя от экстремального Corvette ZR1. В салоне появилась мультимедийная система с шестью динамиками, сабвуфером и усилителем.

Казалось бы, у Falcon F7 было все, чтобы стать частью мирового рынка суперкаров. Однако американский стартап потерпел неудачу. Инженеры успели собрать всего семь уникальных машин. Теперь за одну из редчайших моделей предлагают всего 62 тысячи долларов (примерно 5,3 миллиона рублей по текущему курсу).

В 2023 году россиянам предлагали купить редкий гиперкар Pagani Huayra. Продавец тогда оценил экзотическую модель в 230 миллионов рублей.