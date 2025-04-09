Porsche cделает ставку на "механику"

Глядя на окружающий мир, становится понятно, что все в жизни повторяется дважды, а все новое - это хорошо забытое старое. Еще совсем недавно почти все мировые автогиганты массово отказывались от механических трансмиссий как от архаичной и устаревшей конструкции.

© Российская Газета

Однако, как сообщает портал "Автовзгляд", мировая инженерия снова решила сменить вектор развития. Популярный производитель спортивных автомобилей Porsche решил прислушаться к своим преданным поклонникам и вернуть "механику" на свои самые дорогие модели.

Европейские компании, пытаясь найти выход из тупиковой ситуации, созданной тарифными войнами, политикой Брюсселя и общей ситуацией на рынке, в конце концов сделали нужные выводы и начали прислушиваться к мнению своих покупателей о том, каким они все-таки хотят видеть транспорт будущего. И, на радость настоящих "петролхедов", стало очевидно, что далеко не всем пришлись по вкусу сенсорные экраны и клавиши, а использование джойстика для переключения передач и вовсе вызывает скуку и уныние.

Помимо этого, возникают вопросы и относительно двухпедальной компоновки, при которой работа КПП осуществляется электронным блоком. Минули времена, когда все без исключения рассматривали новые машины исключительно с автоматической коробкой передач, роботом или вариатором.

Компания из Штутгарта, оснастив лимитированную серию своих 911-х "механикой", получила любопытный результат. Шестиступенчатая трансмиссия настолько впечатлила покупателей, что спорткары были распроданы очень быстро. В результате производитель был сильно обескуражен: оказалось, что требовательные клиенты хотят больше "аналогового" вместо тотальной цифровизации. И даже классический "автомат" оказался теперь не у дел.

В связи с этим немцам, похоже, стоит задуматься о возвращении проверенных технологий, поскольку потенциальный покупатель видит в этом будущее, а времени на новые эксперименты уже не осталось - бизнес, окружённый "зелёной повесткой" и экономическим спадом, балансирует на грани.

Ранее "РГ" писала о том, что Porsche готовится к возвращению в Россию.