АвтоВАЗ восстановил мощности, на которых будут выпускать модели SKM

АвтоВАЗ восстановил мощности, на которых будут выпускать модели бренда SKM
АвтоВАЗ сообщил о полном восстановлении технологий в бывших цехах опытно-промышленного производства (ОПП) предприятия. Здесь будут выпускаться модели в рамках новых проектов компании.
В настоящее время здесь базируется производство специальных автомобилей дочерней компании "ВИС-Авто", в их числе - пикапы и фургоны на базе Lada Granta и Lada Niva, внедорожники Lada Niva Bronto.
Мощности бывшего ОПП позволяют осуществлять окраску.
"Технология окраски на ОПП практически идентична методике головного предприятия, включая ванны катафореза и промывки, процессы сушки, шлифовки, нанесения мастики, грунта, эмали, лака и антикоррозийной обработки", - заявили в пресс-службе АвтоВАЗа.
В настоящее время "ВИС-Авто" осваивает сварку и окраску кузовов новой Lada Niva Sport. Предполагается, что на этих же мощностях будет осуществляться выпуск автомобилей нового коммерческого бренда SKM.