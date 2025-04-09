АвтоВАЗ восстановил мощности, на которых будут выпускать модели SKM

АвтоВАЗ сообщил о полном восстановлении технологий в бывших цехах опытно-промышленного производства (ОПП) предприятия. Здесь будут выпускаться модели в рамках новых проектов компании.

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В настоящее время здесь базируется производство специальных автомобилей дочерней компании "ВИС-Авто", в их числе - пикапы и фургоны на базе Lada Granta и Lada Niva, внедорожники Lada Niva Bronto.

Мощности бывшего ОПП позволяют осуществлять окраску.

"Технология окраски на ОПП практически идентична методике головного предприятия, включая ванны катафореза и промывки, процессы сушки, шлифовки, нанесения мастики, грунта, эмали, лака и антикоррозийной обработки", - заявили в пресс-службе АвтоВАЗа.

В настоящее время "ВИС-Авто" осваивает сварку и окраску кузовов новой Lada Niva Sport. Предполагается, что на этих же мощностях будет осуществляться выпуск автомобилей нового коммерческого бренда SKM.