В Москве замечен обновленный Aurus Senat

ФГУП «НАМИ» приступил к дорожным тестам рестайлинговой версии роскошного отечественного седана. Один из прототипов в маскировочной плёнке замечен неподалёку от телецентра.

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От актуальной версии новинку отличают новые бамперы, решётка радиатора, модернизированная оптика с матричными фарами спереди и новый капот из алюминия. Кроме того, модель получила доработанный салон.

В движение модель приводит гибридная силовая установка на базе 4,4-литрового V8 и электромотора. В связке с агрегатами работает 9-ступенчатый «автомат».

Тем временем завод Toyota в Санкт-Петербурге планируют перезапустить. Российская сборочная площадка, которая ранее принадлежала японскому концерну, начала поиск сотрудников. Так, на одном из популярных сервисов по поиску вакансий появилось сразу пять объявлений, размещённых отечественным Aurus.

Также стало известно, что владелец уникального российского лимузина должен иметь неограниченный бюджет. Приведённые данные взяты из документации тендера на обслуживание одного из премиальных Aurus в Санкт-Петербурге. Эксперты отмечают, что цены на запчасти и расходники для российского автомобиля представительского класса выглядят невероятно высокими даже для премиального бренда.