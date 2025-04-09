У BAIC BJ40 появилась гибридная версия в Китае

Рамный внедорожник BJ40 официально продается в России, а производит его калининградский «Автотор». На нашем рынке представлена модель первого поколения, которая предлагается с бензиновым и дизельным моторами. А вот в родном Китае продается уже вторая генерация BJ40, и на днях стартовали продажи его гибридной модификации под названием BJ40e.

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BAIC BJ40e внешне повторяет актуальный в Китае топливный вариант модели: тот же угловатый кузов, из-за которого внедорожник прозвали «китайским Wrangler», безрамочные двери и прямоугольные фары, интегрированные в радиаторную решетку. Багажная дверь состоит из двух элементов — часть с задним стеклом откидывается вверх, а сама дверь открывается вбок.

Гибрид выдает только дополнительный лючок на заднем правом крыле, под которым находится разъем для подключения к зарядной станции.

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В состав последовательной бензоэлектрической установки входят 1,5-литровый турбомотор мощностью 188 лошадиных сил, который напрямую не связан с колесами, и два электродвигателя на передней и задней осях. Суммарно агрегаты развивают 548 лошадиных сил.

Автопроизводитель заявляет, что с места до «сотни» гибридный BJ40e разгоняется за 5,5 секунды, а максимальная скорость составляет 170 километров в час. Заряда батареи емкостью 40,3 киловатт-часа хватает на 152 километра пути на чистом электричестве, суммарный же запас хода достигает 1,2 тысячи километров. Расход топлива «по паспорту» — 1,4 литра на 100 километров.

По габаритам и проходимости гибрид не уступает обычному BJ40: при длине в 4,79 метра его колесная база составляет 2,76 метра, дорожный просвет равен 215 миллиметрам, углы въезда и съезда — 38 и 37 градусам соответственно, а глубина преодолеваемого брода — 750 миллиметров. Спереди у внедорожника независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, а сзади — независимая многорычажка.

BJ40e оснащен системой полного привода с тремя блокировками дифференциала. Уточняется, что две из них — передняя и задняя — механические, а центральная — автоматическая интеллектуальная. Также автомобиль поддерживает 11 режимов вождения.

В Китае гибридный BAIC BJ40e стоит от 179 800 до 199 800 юаней (2,1-2,3 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня). В России же внедорожник первого поколения, собранный на «Автоторе», обойдется в 3 409 000 рублей за дизельную модификацию и в 3 365 000-3 497 000 рублей за бензиновую.