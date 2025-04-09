Жульничество на экзамене в ГАИ может обернуться тюрьмой

В Краснодарском крае двое мужчин, которых ранее лишили водительских прав, решили схитрить на теоретическом экзамене в Госавтоинспекции. В сдаче теста им должен был помочь микронаушник, спрятанный под одеждой, но но реализовать план не удалось.

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«31-летний житель Славянского района и 29-летний житель Северского района, ранее лишённые водительских удостоверений, хотели восстановить права, но не желали учить ПДД», — отметили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Сообщается, что «лишенцы» купили оборудование и спрятали его под одежду, однако их поведение показалось странным руководителю экзаменационного отдела, который заподозрил неладное и вызвал на место следственную группу.

В итоге горе-жуликам пришлось во всём сознаться и выдать наушники. Результаты их экзамена были аннулированы, а самим экс-водителям грозит уголовное дело по статье 138.1 УК РФ — «незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». По ней мужчинам грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 4 лет.

Ранее в МВД разъяснили порядок продления водительских прав. Для водителей, срок действия прав которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, предусмотрена трёхлетняя автоматическая отсрочка замены документа. При этом в Госавтоинспекции России уточнили, что точные сроки не привязаны к конкретной дате и зависят исключительно от срока окончания действия прав.