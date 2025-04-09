Mitsubishi подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков

Компания Mitsubishi подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявки на регистрацию товарных знаков для ряда моделей автомобилей. Соответствующая документация имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

Так, заявки поданы на регистрацию следующих товарных знаков: Grandis, ASX, Mivec, Attrage, Eclipse, Pajero sport, Triton, Pajero, Outlander, DI-D, Eclipse cross, Colt, Lancer, Drive your ambition, Evolution, AWC, Xpander, S-AWC, Ralliart, Absolute.

По имеющимся материалам, товарный знак регистрируется по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №12, включающему автомобили, фургоны, внедорожные транспортные средства, грузовые транспортные средства, автобусы дальнего следования, транспортные средства с электрическим двигателем, электрокары, части/детали и комплектующие, принадлежности для них.

Согласно информации Роспатента, заявки на регистрацию товарных знаков были поданы компанией «Мицубиси Дзидося Коге Кабусики Кайся», зарегистрированной в Японии.