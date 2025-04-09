Российским дилерам начались поставки «питерских» Jaecoo

Санкт-Петербургский завод AGR (бывший Hyundai) приступил к отгрузке первых кроссоверов Jaecoo российским дилерам.

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Автовозы с новыми J7 и J8 были замечены на Левашовском шоссе, что подтверждает: производство китайского бренда, входящего в холдинг Chery, набирает обороты. Ранее ТГ-канал AutoRun SPB публиковал кадры с парковки предприятия, заполненной свежесобранными Jaecoo. Теперь, судя по свежим фото канала, китайские кроссоверы питерской сборки начали развозить по салонам — а значит, вскоре они появятся и у первых покупателей.

Почему Jaecoo собирают в Петербурге? После ухода Hyundai завод перешел под управление компании AGR, которая продолжила выпуск Solaris (досборку из оставшихся машинокомплектов).

Однако теперь к ним добавились и кроссоверы Jaecoo — производство организовано по схеме DKD (сборка из полуразобранных комплектов).