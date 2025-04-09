В РФ привезли Toyota Hilux 2025 года

Как удалось выяснить "Российской газете", в Санкт-Петербурге начались продажи пикапов Toyota Hilux 2025 года выпуска.

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Автомобили представлены со всеми необходимыми документами и уплаченными сборами и налогами.

Toyota Hilux представлены с бензиновым двигателем объёмом 2.7 литра мощностью 166 л.с., автоматом и системой полного привода.

Комплектация - Elegance, в которую входят мультимедиа, кондиционер, электрорегулировка зеркал, круиз-контроль, система контроля давления в шинах и так далее.

Цена - от 7,1 млн рублей.

В России официально продаётся конкурент "Хайлакса" - Sollers ST8, цены начинаются от 2,9 млн рублей, но модель доступна только с МКП, а также чуть более крупный JAC T9 на автомате по цене от 3,6 млн рублей.