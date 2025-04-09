В РФ лучше всего продаются машины прошлого года

Больше всего прошлогодних машин (более 95%) было реализовано брендами Belgee, OMODA, GAC, Jaecoo, Geely, Soueast, TANK и Foton. Чуть меньше этот показатель у Jetour, Changan, Dongfeng, Exeed, Sollers и Evolute — 90-95%. Стопроцентные продажи моделей 2024 года зафиксированы у марок Xcite, Knewstar, Oting, Rox и VGV.

© Quto.ru

В России также доступны к покупке машины 2023-го модельного года, на долю которых в первом квартале текущего года пришлось 4,7% продаж — 11 700 единиц. Тут лидирует марка ORA, у которой реализация моделей двухлетней давности занимает 99,2%. Значительная доля подобных продаж отмечается у MG (88,1%), Jetta (85,3%), Livan (77,8%) и Faw (64,5%).

Что же касается машин 2025 года, то их в первом квартале было продано значительно меньше — 25 600 единиц, что составляет всего 10,4% от общего объёма реализации. Больше всего автомобилей текущего модельного года за отчётный период продали УАЗ (32,6%), BAIC (25%), Solaris (20,2%), Lada (20,2%) и Chery (15,2%).

Ранее стали известны самые популярные у россиян машины с пробегом. Лидирующее положение занимает рестайлинговый Ford Focus третьего поколения, средняя стоимость которого составила один миллион рублей. Следом идёт Volkswagen Tiguan второго поколения, средняя цена на который составила 2,2 миллиона.

В топ-5 также вошли рестайлинговый Volkswagen Polo пятого поколения, который можно было приобрести в среднем за один миллион рублей; Hyundai Creta первого поколения (1,4 миллиона рублей); Toyota Camry XV70 (2,7 миллиона).