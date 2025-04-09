Дальнобойщикам хотят дать господдержку

На территории России усиливается дефицит водителей грузовых автомобилей и пассажирских автобусов. По мнению первого зампреда думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Тена, для исправления ситуации нужно разработать ряд мер для привлечения в профессию молодёжи.

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«По последним данным, водителей категории D не хватает порядка 37 тысяч, водителей категории СЕ — порядка 60 тысяч. Кроме того, средний возраст водителей грузовиков и фур превышает 50 лет. То есть идёт серьёзное старение кадров. А молодёжь в эту сферу не спешит, несмотря на в целом конкурентоспособный уровень зарплат», — отметил политик.

По мнению Тена, сегодня крайне важно привлекать в профессию молодых людей. Добиться этого можно будет, в том числе, выделением профессиональных водителей в отдельную профессию. Депутат подчеркнул, что нововведение позволит разработать меры господдержки для дальнобойщиков на федеральном и региональном уровне.

Ранее стало известно, что Shacman начнёт выпускать грузовики в России. Китайская компания совместно с предприятием намерена локализовать сборку своих большегрузов на территории нашей страны. Переговоры с возможным партнёром и представителями российских регионов уже ведутся, однако никаких подробностей проекта пока нет.

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Помимо этого, в конца марта сообщалось, что JAC планирует собирать грузовики в РФ. Китайский производитель намерен локализовать производство грузовых автомобилей на территории России. При этом, как отметил глава российского офиса бренда Павел Ячников, сборку планируют наладить на одной из существующих площадок в 2025 году.