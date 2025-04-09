В России появились недорогие кроссоверы Dacia Spring
Машинка имеет очень компактные габариты: её длина — 3734 мм, ширина — 1622 мм, а высота — 1516 мм. Для сравнения, внешний габарит хэтчбека Lada Granta — 3926 мм. Из-за тяговой батареи, которая расположена под полом кузова, дорожный просвет составляет всего 150 мм.
Как сообщает издание «Южный автомобиль», несколько таких автомобилей по системе параллельного импорта привёз волгоградский автосалон. За экземпляры, пробег которых не превышает 2000 километров, просят 1 200 000 рублей.
Электромотор выдает 45 л.с. мощности, а ёмкость тягового аккумулятора равна 26,8 кВт·ч. Заявленный запас хода по циклу WLTP составляет 225 км, но по городу румынский электрокар может проехать больше — до 295 км.
Учитывая скромные характеристики батареи, её перезарядка на 80% от «быстрого» терминала потребует меньше часа времени. А вот возле стандартной розетки аккумуляторной пятидверке придётся простоять долгие 14 часов.
И продолжая тему интересных новинок. В России можно заказать 500-сильный кроссовер GAC S7 Ultra. Большой вседорожник готов привезти крупный дилер, торгующий китайскими автомобилями.