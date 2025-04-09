В России появились недорогие кроссоверы Dacia Spring

Машинка имеет очень компактные габариты: её длина — 3734 мм, ширина — 1622 мм, а высота — 1516 мм. Для сравнения, внешний габарит хэтчбека Lada Granta — 3926 мм. Из-за тяговой батареи, которая расположена под полом кузова, дорожный просвет составляет всего 150 мм.

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Как сообщает издание «Южный автомобиль», несколько таких автомобилей по системе параллельного импорта привёз волгоградский автосалон. За экземпляры, пробег которых не превышает 2000 километров, просят 1 200 000 рублей.

Электромотор выдает 45 л.с. мощности, а ёмкость тягового аккумулятора равна 26,8 кВт·ч. Заявленный запас хода по циклу WLTP составляет 225 км, но по городу румынский электрокар может проехать больше — до 295 км.

Учитывая скромные характеристики батареи, её перезарядка на 80% от «быстрого» терминала потребует меньше часа времени. А вот возле стандартной розетки аккумуляторной пятидверке придётся простоять долгие 14 часов.

И продолжая тему интересных новинок. В России можно заказать 500-сильный кроссовер GAC S7 Ultra. Большой вседорожник готов привезти крупный дилер, торгующий китайскими автомобилями.