Cadillac отправит в отставку большой кроссовер

Производство большого SUV на заводе бренда в Спринг-Хилл, штат Теннесси, завершится в конце года, сообщает CNBC.

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Устаревающий кроссовер, продажи которого оставляют желать лучшего, уступит место новым моделям в линейке Cadillac. Менее чем за год американская марка представила шесть новинок, напомнили ее представители, комментируя отставку XT6.

Часть производственных мощностей, которые занимал XT6, будут отданы под расширение сборки двухрядного Cadillac XT5. В прочем, и от последнего планируют отказаться, но не раньше 2027 года.

«Мы продолжим вносить необходимые коррективы в портфолио, чтобы расти в люкс-сегменте», — заявили в Cadillac. С торговыми войнами решение не связано, добавили представители бренда.

Cadillac XT6 был представлен еще в 2019 году и дожил до 2025-го с минимальными изменениями. В то же время почти все соплатформенные автомобили, включая трехрядные, были полностью переработаны, включая Chevrolet Traverse, GMC Acadia и Buick Enclave.

Достоинств XT6 не хватило, чтобы завоевать любовь публики на высококонкурентном рынке больших кроссоверов. Лучшим годом для модели стал 2020-й, когда Cadillac удалось реализовать 22 609 единиц XT6. Далее продажи падали, колеблясь между 19 тысячами и 20 тысячами экземпляров в год.

С уходом XT6 нишу трехрядного кроссовера в линейке Cadillac займет электрический Vistiq. Он намного дороже (75 тысяч долларов против 50 тысяч за XT6), но и намного современнее и роскошнее, а его двухмоторная силовая установка выдает более 600 лошадиных сил.