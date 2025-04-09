Новый ВАЗ-2108 с роторным ДВС выставили на продажу в РФ

В ходе мониторинга сайтов объявлений "Российская газета" обнаружила интересный лот: в Санкт-Петербурге на продажу был выставлен уникальный автомобиль ВАЗ-2108 с роторным двигателем (РПД), который изначально предназначался для спецслужб.

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В начале 90-х годов прошлого века РПД впервые появился под капотом переднеприводных моделей АвтоВАЗа - им стал мотор ВАЗ-414. Такие машины стали поступать на службу ГИБДД и МВД, так как по скоростным характеристикам им было под силу догнать любую иномарку того времени.

Представленный образец сошел с конвейера в 1998 году и за всю жизнь сменил 3 владельцев. Под капотом "догонялки" расположен 1,3-литровый мотор мощностью 140 лошадиных сил, работающий в паре с механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает рекордные для того времени 8 секунд.

Кузов автомобиля окрашен в ярко-красный цвет и не потерял своего первоначального лоска. Интерьер сохранился в отличном состоянии и, возможно, еще хранит запах нового авто. Одной из уникальных особенностей машиы, помимо силовой установки, является электронная приборная панель производства житомирского завода "Электроизмеритель", ставшая на данный момент уже коллекционной.

Владелец просит за свой 27-летний хэтчбэк весомые 4 000 000 рублей.

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