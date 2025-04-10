Chery анонсировал новейший Tiggo 7L
Китайский производитель объявил о скорой премьере на российском рынке новейшего кроссовера, который станет флагманом линейки Tiggo 7. Главным отличием модели от актуальных версий станет удлинённый кузов.
Длина паркетника по сравнению со стандартной версией увеличилась на 40 мм, до 4553 мм. Остальные габариты остались без изменений: ширина 1862 мм, высота — 1696 мм, расстояние между осями — 2760 мм. Дорожный просвет вседорожника равен 190 мм, а объём багажника варьируется от 475 до 1500 литров.
Автомобиль оснащается 1,6-литровым турбомотором на 150 сил и 275 Нм момента, работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом». Тандем обеспечивает разгон до «сотни» за 9,7 секунды, а расход топлива в смешанном цикле составляет 7,7 литров АИ-92 на 100 км пути.
Водителю доступны виртуальная панель приборов диагональю 12.3 дюймов, экран медиасистемы того же размера, климат-контроль с отдельным блоком управления с физическими кнопками, беспроводная зарядка смартфона и другое оснщение.
Россиянам новый Chery Tiggo 7L будет предложен в трёх комплектациях: Active, Prime и Ultra. Цены на новинку с учётом всех выгод будут начинаться от 2 580 000 рублей, а точная дата продажи новинки и подробности о комплектациях станут известны в ближайшее время.