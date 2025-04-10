Chery анонсировал новейший Tiggo 7L

Китайский производитель объявил о скорой премьере на российском рынке новейшего кроссовера, который станет флагманом линейки Tiggo 7. Главным отличием модели от актуальных версий станет удлинённый кузов.

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Длина паркетника по сравнению со стандартной версией увеличилась на 40 мм, до 4553 мм. Остальные габариты остались без изменений: ширина 1862 мм, высота — 1696 мм, расстояние между осями — 2760 мм. Дорожный просвет вседорожника равен 190 мм, а объём багажника варьируется от 475 до 1500 литров.

Автомобиль оснащается 1,6-литровым турбомотором на 150 сил и 275 Нм момента, работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом». Тандем обеспечивает разгон до «сотни» за 9,7 секунды, а расход топлива в смешанном цикле составляет 7,7 литров АИ-92 на 100 км пути.

© Chery

© Chery

Водителю доступны виртуальная панель приборов диагональю 12.3 дюймов, экран медиасистемы того же размера, климат-контроль с отдельным блоком управления с физическими кнопками, беспроводная зарядка смартфона и другое оснщение.

Россиянам новый Chery Tiggo 7L будет предложен в трёх комплектациях: Active, Prime и Ultra. Цены на новинку с учётом всех выгод будут начинаться от 2 580 000 рублей, а точная дата продажи новинки и подробности о комплектациях станут известны в ближайшее время.