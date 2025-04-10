В Россию привезли Volkswagen Teramont Pro

Как выяснила "Российская газета", один из дилеров привез в РФ партию новых Volkswagen Teramont Pro. Этот автомобиль дебютировал не так давно - в феврале.

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Цена, конечно, кусается. За модель просят 6 900 000 рублей.

В оснащение машины входят камера 360°, адаптивный круиз-контроль, автоматическая парковка (Аutohold), система контроля движения на спуске (НDС), открывающийся панорамный люк, обогрев руля, удаленный запуск, бесключевой доступ, проекционный дисплей (НUD), обогрев/вентиляция/память/массаж передних сидений, обогрев второго ряда, аудиосистема Harman-Kardon с 14 динамиками, трехзонный климат-контроль, монитор у пассажира.

Под капотом у модели расположен двигатель 2,0 литра, который выдает 272 л.с. Коробка - семиступенчатый робот. Привод - полный.

Продавец отмечает, что утильсбор входит в стоимость, есть возможность купить машину в кредит.

Ранее "РГ" сообщала о том, что дилер начал продажи Volkswagen Touareg 2025 года выпуска.