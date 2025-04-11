Продажи "Соллерс" в I квартале 2025 года снизились

Группа компаний "Соллерс" в первом квартале 2025 года в России реализовала 2,2 тыс. автомобилей, что на 5% меньше аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"Согласно данным агентства "Автостат", по итогам I квартала 2025 года в нашей стране было реализовано 2 186 новых автомобилей Sollers. Это на 5% меньше, чем за тот же период прошлого года", - сказано в сообщении.

Более половины продаж (55%) пришлось на семейство Atlant. За три месяца было реализовано 1,2 тыс. таких автомобилей, что на 21% меньше, чем в январе - марте прошлого года.

Тираж пикапа Sollers ST6 за отчетный период составил 690 единиц, что на 92% больше, чем в 2024 году. При этом объем реализации малотоннажного грузовика Argo составил 297 экземпляров (-29%).

Также в первом квартале 2025 года было продано 5 пикапов Sollers ST8 и 1 среднетоннажный грузовой автомобиль TR80.