Немецкий автопроизводитель получил выгоду от проблем Tesla

Глобальные поставки немецкого автопроизводителя Volkswagen с учетом всех брендов группы выросли в первом квартале на 1,4 процента, до 2,13 миллиона единиц. Об этом со ссылкой на отчет компании сообщает Bloomberg.

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Продолжающийся спад продаж в Китае, где доминируют местные производители, удалось компенсировать результатами на рынках Европы, США и Латинской Америке. Особенно обращает на себя внимание впечатляющий рост продаж электромобилей — на 59 процентов в Европе и на 51 процент в США.

По оценкам аналитиков, такая динамика связана с проблемами Tesla. Вызывающее поведение и политическая активность основателя и гендиректора американской компании Илона Маска привело к тому, что продажи компании в тот же период оказались гораздо хуже прогнозов аналитиков. Особенно резко проблемы Tesla проявились в Европе.

На фоне позитивной отчетности акции Volkswagen держатся значительно лучше, чем остальные крупные компании. Мировые фондовые рынки, в том числе европейские, снижаются на фоне разворачивающихся торговых воин, организованных президентом США Дональдом Трампом.

В том числе его политика заставляет инвесторов усомниться в стабильности результатом немецкого автопроизводителя, потому что введенные Белым домом импортные пошлины могут существенно повлиять на продажи брендов Audi и Porsche в США.