Проблемы Tesla в Европе сыграли в пользу Volkswagen

Продажи электромобилей Volkswagen Group в Европе по итогам первого квартала выросли более чем вдвое, но при этом более чем на треть сократились на китайском рынке.

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Примечательно, что в самой Германии семь из десяти самых продаваемых электромоделей принадлежат Volkswagen, в то время как Tesla Model Y стремительно теряет свои позиции — она опустилась с первого места на седьмое со снижением продаж почти на 70%. Но это слабое утешение для немецкого концерна на фоне сокращения общего объёма продаж электрокаров на стратегическом китайском рынке на 7,1%. О спаде продаж в Китае также сообщили и ближайшие конкуренты — Mercedes-Benz и Porsche.

В Западной Европе заказы на автомобили Volkswagen, как электрические, так и с двигателями внутреннего сгорания, увеличились на 29% по сравнению с прошлым годом, а в США — на 6,2%, что, по словам экспертов, было связано с желанием американских покупателей приобрести автомобили до введения пошлин на импорт.

Стоит сказать, что около двух третей американских продаж Volkswagen приходится на автомобили, произведенные в Мексике, а все Porsche, Audi и Lamborghini, принадлежащие группе, импортируются из Европы.