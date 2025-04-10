В Stellantis снова задумались о продаже Maserati

Стало известно, что председатель совета директоров концерна Джон Элканн пригласил бизнес-консультантов для оценки перспектив развития брендов Alfa Romeo и Maserati. Из всего многообразия дальнейшего развития событий рассматривается в том числе вариант с продажей одного из брендов.

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Alfa Romeo и Maserati испытывают финансовые трудности уже не первый год. По итогам 2024 года Alfa Romeo реализовала около 65 тысяч автомобилей, что на 15% меньше, чем в 2023 году, Объёмы продаж Maserati сократились вдвое — до 11 300 машин. При этом до 40% от общего количества проданных автомобилей приходится на американский рынок, где у компаний нет своих производственных площадок. Предсказуемо, что пошлины Трампа увеличат стоимость итальянских машин, что ещё заметнее скажется на продажах.

По информации источников Bloomberg, в Stellantis попросили дать оценку возможности сотрудничества обоих брендов со сторонними партнёрами. По некоторым данным, ряд азиатских компаний выразили заинтересованность.

Не исключается перспективный сценарий выделения Maserati из структуры концерна с целью дальнейшей продажи. Но, по словам источников, у Элканна нет планов продавать бренд китайским партнёрам.