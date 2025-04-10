Германия завершила расследование против Google по услугам для авто

Антимонопольное ведомство Германии завершило расследование в отношении Google по поводу ее автомобильных сервисов, после того как компания согласилась внести изменения в свою платформу карт и информационно-развлекательных систем. Эти меры будут применяться не только в Германии, но и по всей Европе.

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По словам президента службы Андреаса Мундта, соглашение с Google принесет положительные изменения для различных экономических секторов. Он отметил, что сделанные компанией обязательства могут существенно повлиять на рынок, открывая новые возможности для конкурентов.

Основные опасения, которые возникли у регулятора, касались того, что Google объединяет свои карты и системы развлечений в автомобилях, что может затруднить продажу аналогичных сервисов другими компаниями по отдельности. В ответ на эти замечания, Google предложила решения, которые позволят использовать карты и приложения других разработчиков в своей платформе.

В рамках достигнутого соглашения, Google Automotive Services, включая Google Maps, Google Play и Google Assistant, будет поддерживать возможность использования других сервисов в системах мультимедиа автомобилей. Кроме того, Google обязалась отменить ограничения в контрактах, которые мешали комбинированному использованию ее карт и карт таких конкурентов, как HERE, Mapbox и TomTom.