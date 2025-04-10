Выбраны самые красивые автомобили мира

«Оскар» мирового автомобильного дизайна был учреждён в 1984 году журналом Auto&Design. В состав жюри вошли автожурналисты из ведущих профильных изданий, представляющие СМИ одиннадцати стран мира.

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Премия традиционно вручается в трёх номинациях — «Концептуальные автомобили», «Серийные автомобили» и «Язык дизайна бренда».

В финал вышли десять претендентов. Победителем этого года в номинации «Концептуальные автомобили» стала команда дизайнеров Lotus за проект шоу-кара Theory 1. На втором месте оказались DS за SM Tribute, а третьем месте — сразу несколько команд — BMW за Skytop, Jaguar с Type 00 и Renault с Embleme.

В категории «Серийные автомобили» победили дизайнеры Ferrari с суперкаром 12Cilindri, который жюри посчитало достойным наследником автомобилей бренда середины прошлого века. В тройку также вошли команды Bugatti (Tourbillon) и Kia (EV3).

В номинации «Язык дизайна бренда» победила команда дизайнеров Renault за «выразительность и индивидуальность». На втором месте оказались Dacia и Hyundai, на третьем — Cupra и Genesis.