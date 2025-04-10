В Сочи на дорогах запустят видеоаналитику с ИИ

Камеры, оснащенные видеоаналитикой на основе искусственного интеллекта (ИИ) готовят к запуску на автодорогах Сочи для борьбы с недобросовестными водителями, сообщили ТАСС в пресс-службе NtechLab (технологический партнер госкорпорации "Ростех"). Аналогичные камеры с видеоаналитикой могут установить в ресторанах, коворкингах и барбершопах.

Ntechlab выпустил на рынок линейку решений для малого и среднего бизнеса, которые легко установить и просто использовать. Камеры с ИИ-видеоаналитикой позволят малому и среднему бизнесу - ресторанам, автозаправкам, коворкингам, барбершопам - стать более клиенториентированными и повысить качество обслуживания.

"Простые "коробочные" решения NtechLab уже применяются для повышения уровня безопасности и комфорта жителей городов. Например, экипажи ГАИ используют их для того, чтобы оперативно выявлять по номерным знакам подозрительные автомобили - снятые с государственного учета или принадлежащие лицам, лишенным водительских прав. Комплексы уже эффективно показывают себя на дорогах Анапы, помогая бороться с недобросовестными водителями, аналогичное решение готовится к запуску в Сочи", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании, в "коробку" входят камера, вычислительное оборудование и необходимое ПО. Решения для ресторанов, коворкингов и барбершопов находятся на стадии активного тестирования. Решение на основе ИИ для ресторанов, например, позволит увеличить скорость обслуживания, подсказывая персоналу, какие столики требуют внимания. А функционал продукта, ориентированного на коворкинги и производственные компании оценивает заполненность рабочих мест, отмечает пиковые часы посещения и ведет учет рабочего времени сотрудников.

"Новые "коробочные" продукты удобны для заказчиков, которые хотели бы апробировать наши решения перед закупкой. В дальнейшем предусмотрена возможность масштабирования системы в соответствии с потребностями бизнеса, города или региона", - отметил гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук.

О компании

NtechLab основана в 2015 году, разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей, в том числе технологии распознавания лиц и силуэтов людей, а также транспортных средств и номерных знаков. Продукты компании используются в более 70 регионах России и 34 странах.