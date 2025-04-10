Суд разрешил продолжить иск против Tesla за образы из «Бегущего по лезвию»

Федеральный суд США постановил, что иск против Tesla и ее главы Илона Маска, поданный студией Alcon Entertainment, может двигаться дальше. Alcon, продюсер фильма «Бегущий по лезвию 2049», обвиняет компанию в нарушении авторских прав из-за презентации роботакси Cybercab в октябре прошлого года. На мероприятии Tesla показала изображение, созданное искусственным интеллектом, которое, по мнению студии, слишком напоминает кадр из их фильма.

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Alcon утверждает, что Tesla запросила разрешение на использование кадров из фильма, но получила отказ за несколько часов до события. Тем не менее, компания якобы использовала ИИ для создания похожего изображения, что и вызвало конфликт. Суд отклонил претензии по товарным знакам, но оставил в силе обвинения в нарушении авторских прав, указав на «несколько сходств» между промоматериалами Tesla и фильмом. Warner Bros. Discovery, также участвовавшая в деле, избежала большинства обвинений, кроме одного о содействии нарушению.

Tesla пока не комментирует ситуацию, а Alcon требует компенсации и запрета на использование подобных материалов.