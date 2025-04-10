Полицейский голыми руками остановил мотоцикл и попал на видео

Барнаульский полицейский догнал байкера-нарушителя и руками остановил мотоцикл, повалив его на асфальт. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел 8 апреля в центре города, на проспекте Ленина. На видеозаписи правоохранитель схватился за мотоцикл, водитель которого пытался скрыться, и повалил на землю.

Как сообщает amic.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Алтайскому краю, байкером оказался 15-летний подросток. Он не отреагировал на требование полицейских остановиться, из-за чего они начали погоню. Кроме того, по этой части проспекта Ленина движение мотоциклов и вовсе запрещено.

Байк отправили на спецстоянку. Матери подростка теперь грозит штраф до 30 тысяч рублей — в отношении нее составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.7 ("Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющим права управления транспортными средствами или лишенному такого права").