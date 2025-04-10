В России начались продажи нового фургона Sollers SF1

В стандартную комплектацию входят две подушки безопасности, ABS, задние датчики парковки, электропривод стекол и наружных зеркал, кондиционер, аудиосистема с USB, подогрев передних сидений, износостойкое покрытие пола и боковых панелей, освещение в кузове.

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Объем грузового отсека составляет 5,15 кубометров. Высота кузова – 1,9 метра, помимо распашных дверей SF1 имеет боковую сдвижную.

Модель оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 136 лошадиных сил, как на «Москвиче 3», и 5-ступенчатой «механикой».

Один из главных конкурентов – Lada Largus за 1,67 млн рублей, но он меньше.

Напомним, что отечественный внедорожник Visuva обновили до премьеры. В России продают Lada Niva 1979 года в идеальном состоянии.