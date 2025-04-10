Haval получат электронные блоки российского производства
Производство блоков управления для автомобилей Haval, которые отвечают за работу «умной» электроники, собираются наладить на заводе «Автоэлектроника» в Калужской области. Об этом пишет Kaluga News со ссылкой на заместителя губернатора региона Владимира Попова. По его словам, китайская и российская сторона уже подтвердили настрой на взаимовыгодное сотрудничество.
Производство электронных блоков планируют наладить на калужском предприятии «Автоэлектроники», которое уже посетили специалисты из Китая. Несмотря на то, что им понравился уровень технической базы и подготовки сотрудников, срок старта производства комплектующих пока не называется.
Haval постепенно повышает уровень локализации автомобилей российской сборки. Бестселлер марки — кроссовер Jolion — в прошлом году получил 1630 баллов локализации из возможных 7000. До этого у него было только 1300 баллов. Автомобиль получил телематику от российских поставщиков, а также новые колеса и шины.
Помимо этого, кузова кроссоверов стали покрывать лакокрасочными материалами российского производства.
А в феврале сборку Haval запустили и в Калуге: на конвейер экс-завода «ПСМА Рус» (ныне «Автомобильные технологии») встал кроссовер M6. Что же касается завода в Тульской области, то там сейчас производятся F7, Dargo и Jolion.