Haval получат электронные блоки российского производства

Производство блоков управления для автомобилей Haval, которые отвечают за работу «умной» электроники, собираются наладить на заводе «Автоэлектроника» в Калужской области. Об этом пишет Kaluga News со ссылкой на заместителя губернатора региона Владимира Попова. По его словам, китайская и российская сторона уже подтвердили настрой на взаимовыгодное сотрудничество.

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Производство электронных блоков планируют наладить на калужском предприятии «Автоэлектроники», которое уже посетили специалисты из Китая. Несмотря на то, что им понравился уровень технической базы и подготовки сотрудников, срок старта производства комплектующих пока не называется.

Haval постепенно повышает уровень локализации автомобилей российской сборки. Бестселлер марки — кроссовер Jolion — в прошлом году получил 1630 баллов локализации из возможных 7000. До этого у него было только 1300 баллов. Автомобиль получил телематику от российских поставщиков, а также новые колеса и шины.

Помимо этого, кузова кроссоверов стали покрывать лакокрасочными материалами российского производства.

А в феврале сборку Haval запустили и в Калуге: на конвейер экс-завода «ПСМА Рус» (ныне «Автомобильные технологии») встал кроссовер M6. Что же касается завода в Тульской области, то там сейчас производятся F7, Dargo и Jolion.