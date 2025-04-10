В России закрылось более 200 китайских автосалонов

Более 210 автосалонов, продающих автомобили китайских марок, прекратили свою работу в России в период с января по март 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на исследование одной автолизинговой компании.
По ее данным, за весь прошлый год было закрыто 187 дилерских центров. Однако сейчас, на фоне резкого снижения продаж автомобилей в РФ, процесс ускорился. Среди брендов, которые прекратили свою деятельность, лидируют Bestune с 26 закрытыми точками и Kaiyi с 20.
В первую десятку также входят DFM, Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto. По прогнозам экспертов, если тенденция сохранится еще один-два квартала, то общее количество автосалонов в России снова снизится до уровня значительно ниже четырех тысяч.