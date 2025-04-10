В России закрылось более 200 китайских автосалонов

Более 210 автосалонов, продающих автомобили китайских марок, прекратили свою работу в России в период с января по март 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на исследование одной автолизинговой компании.

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По ее данным, за весь прошлый год было закрыто 187 дилерских центров. Однако сейчас, на фоне резкого снижения продаж автомобилей в РФ, процесс ускорился. Среди брендов, которые прекратили свою деятельность, лидируют Bestune с 26 закрытыми точками и Kaiyi с 20.

В первую десятку также входят DFM, Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto. По прогнозам экспертов, если тенденция сохранится еще один-два квартала, то общее количество автосалонов в России снова снизится до уровня значительно ниже четырех тысяч.