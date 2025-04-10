В Китае представили электрокроссовер Leapmotor B10

Запас хода – 510 и 600 км, модель ускоряется до 100 км/ч за 6,8 секунды. Благодаря 800-вольтовой архитектуре машина заряжается с 30% до 80% за 19 минут.

© runews24.ru

У Leapmotor B10 сквозные световые полосы, скрытые ручки дверей и легкосплавные диски. В салоне – пять мест, трансформируемое переднее пассажирское пространство, откидные столики, USB-порты.

Модель доступна для заказа в Китае. Первые поставки стартуют в середине апреля, а версии с увеличенным пробегом поступят в июне.

Напомним, что в России начались продажи нового фургона Sollers SF1. Отечественный внедорожник Visuva обновили до премьеры.