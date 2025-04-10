«Автодор» планирует внедрить ИИ для оценки шумозащитных экранов

После эксперимента на трассе М11 «Нева» госкомпания «Автодор» планирует использовать технологию оценки состояния дефектов шумозащитных экранов с помощью нейросети на этапе эксплуатации дорог, в будущем на всей своей дорожной сети. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе госкомпании.

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«Эта технология (выявления дефектов шумозащитных экранов с помощью искусственного интеллекта (ИИ), – прим. Агентства «Москва») будет использоваться на этапе эксплуатации дорог для оценки состояния шумозащитных экранов и своевременного выполнения гарантийных обязательств. Ее планируется внедрять постепенно, в будущем она будет использоваться на всей дорожной сети госкомпании», – рассказали в «Автодоре».

Там уточнили, что по итогам эксперимента, который проводился с февраля 2025 года на трассе М11 «Нева», достигнута достоверность выявления дефектов шумозащитных экранов, а также определен их набор.

«К основным относятся: разрушение панелей, коррозия, ухудшение цветовых характеристик, механические повреждения с формированием объемов дефектов. К тому же искусственный интеллект интегрирован в геоинформационную систему. Это позволяет не только визуализировать все обнаруженные дефекты на карте на всей протяженности дороги, но и формировать выборки по типу и степени повреждений», – пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в компании пришли к мнению, что технология позволяет выполнить анализ большого объема статистической информации и оценивать качество экранов, изготовленных из различных материалов и разными производителями.

«В дальнейшем это поможет стандартизировать наиболее эффективные решения. На момент апробации искусственного интеллекта точность определения дефектов составляла от 80 до 90%. Для увеличения этого показателя сейчас продолжается обучение ИИ. Чем больше данных он будет обрабатывать, тем точнее будут результаты», – пояснили в пресс-службе.

При этом, отметили, что в настоящее время контроль за состоянием шумозащитных экранов осуществляется вручную, специалист проезжает по дороге, останавливается и фиксирует дефекты.