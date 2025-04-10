Foxconn будет выпускать машины в США

Еще одна технологическая компания заходит на автомобильный рынок. Foxconn, известный как производитель iPhone, смартфонов Xiaomi и других гаджетов, пару лет назад показал прототипы собственных электрокаров. Теперь, по словам топ-менеджера компании Джуна Секи, у нее есть все необходимое для создания линейки электромобилей. Однако шильдиков Foxconn на них не будет.

© Motor.ru

Производство электрокаров разработки Foxconn наладят на Тайване, откуда будут поставлять по всему миру. Но компания уже планирует расширение географии производства: так, в перспективе электрокары могут начать собирать в США, что поможет обойти новые пошлины.

© Foxconn

© Foxconn

© Foxconn

По словам Секи, правильно производить машины там, где они продаются, но в этом нет смысла, если речь идет о маленьких объемах. Поэтому пока электрокары делают на родине Foxconn «в качестве переходной меры».

Глобальная экспансия Foxconn начнется с кроссовера Model B. Его поставят на конвейер на Тайване во второй половине нынешнего года, а продавать будут в Австралии под шильдиком некоего японского бренда. Самый вероятный кандидат — Mitsubishi.

Под конец года Foxconn собирается экспортировать среднеразмерный кроссовер Model C, который на тайваньском рынке продают с 2023 года под именем Luxgen N7. В 2027 году свет увидит минивэн Model D. По аналогии с iPhone и прочими гаджетами, машины будут изготавливаться Foxconn, но продаваться под другими марками.