Автошколы в России будут учить водителей по-новому

Осенью 2025 года на территории России вступят в силу новые правила подготовки будущих водителей. Как сообщают IZ.RU, нововведения предполагают появление возможности дистанционного обучения теории и увеличение количества часов практических занятий, а также вводят дополнительные требования к учебным заведениям и систему рейтингов в зависимости от аварийности выпускников.

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В первую очередь, будущие водители смогут обучаться теории удалённо, а в блок занятий будет включена часть, касающаяся опасного вождения, электронных документов, обязанности водителей носить светоотражающие жилеты, а также СИМ. Расширять программу планируется за счёт увеличения числа часов.

Больше времени заложено в обновлённых программах и на практику. Для водителей, которые выбрали механическую трансмиссию, часы вырастут с 56 до 58 часов, для тех, кто выбрал учёбу на «автомате» — с 54 до 56.

Законопроект также предполагает появление дополнительных требований к самим автошколам. Так, отныне в законе прописаны требования к покрытию учебных площадок и коэффициенты сцепления такого покрытия, нормативы по водоотведению автодромов.

« Это явно избыточные требования, которые не имеют никакого отношения к процессу обучения», — заявил эксперт департамента профессионального обучения Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ РФ Андрей Степанов.

Закон также предполагает, что автошколы закупят собственные манекены и пособия для отработки навыков оказания первой помощи. Но в самих учебных заведениях настаивают, что оборудование дорогое, что скажется на стоимости обучения. Поэтому эту часть программы логичнее отрабатывать на базе МЧС или Красного Креста.

Кроме того, для школ планируется внедрить рейтинг, где они будут оцениваться по ряду параметров. Одним из них станет аварийность с участием выпускников. Предполагается, что база данных будет открытой, и ознакомиться с оценками и отзывами смогут все желающие.

По планам, нововведения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.