Марка Xcite начала продажи кроссоверов на одном из маркетплейсов

Вслед за маркой Lada о выходе на ещё один маркетплейс сообщил бренд Xcite. Теперь купить кроссоверы X-Cross 7 и X-Cross 8 можно на "Яндекс Маркете", правда, пока только в Воронеже.

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После оформления заказа клиенту нужно выбрать дилерский центр для самовывоза - менеджер свяжется по заявке, чтобы уточнить необходимые данные для оформления документов.

Автомобили Xcite производят на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Ранее появилась информация, что сборка машин остановлена, однако в компании слухи опровергли.

Прототипом для Xcite X-Cross 7 стал Chery Tiggo 7. Кроссовер оснащен двигателем объемом 1,5 литра (147 л.с.), вариатором, привод - передний. Цены стартуют от 2,5 млн рублей.

Xcite X-Cross 8 - производная от Chery Tiggo 8. Модель комплектуется двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 150 л.с. и преселективным роботом. Цена кроссовера с передним приводом - от 3 млн рублей, версия с 4WD стоит минимум 3,3 млн рублей.