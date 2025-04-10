BMW 3-series в состоянии "капсулы времени" выставили на продажу в РФ

"Российской газете" удалось наткнуться на интересное предложение о продаже седана BMW 3-series в кузове Е36. Автомобиль прекрасно сохранился. Пробег у машины не такой и большой - 30 тысяч км.

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Владелец из Иркутска, несмотря на уникальность своего "баварца", просит за него совсем не дорого - 720 тысяч рублей, что на тридцать тысяч меньше, чем хотят в столице за 35-летний "Москвич-2141".

Поколение E36 стало третьей генерацией популярного немецкого седана из Баварии. Выпуск машин начался в 1990 году и продолжался вплоть до 2000 года. Над внешним обликом модели активно поработал один из лучших дизайнеров BMW - Клаус Люте. Всего за десять лет на конвейере было выпущено свыше 3 миллионов "троек" с различными типами кузова и силовых агрегатов.

Представленный экземпляр появился на свет в 1995 году. Под капотом "капсулы времени" расположен 2,0-литровый 150-сильный мотор М50, агрегирующийся автоматической коробкой передач. Привод - задний. Кузов машины окрашен в черный металлик, а интерьер выполнен в темных тонах с изобилием качественного пластика и велюра.

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