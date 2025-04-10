Volkswagen готовит сразу три новинки для Китая
Volkswagen, продажи которого в КНР стремительно падают, все же надеется вернуться к былому статусу на крупнейшем рынке мира. Он представит три концепт-кара, которые в скором времени переродятся в «товарные» модели. Седан и два кроссовера поставят на конвейеры трех разных СП, которые есть у Volkswagen в Китае.
Судя по тизеру, все автомобили получат тонкую оптику в стиле современных Volkswagen. При этом им обещана «китайская ДНК», которая, как рассчитывают немцы, привлечет местных покупателей. Время на разработку под стать «китайцам» будет сокращено на 30 процентов, обещает Volkswagen.
Электрический седан будет выпускать совместное предприятие FAW-Volkswagen. Он получит архитектуру CMP и доступный ценник, привлекательный для молодых потребителей.
Производство одного из кроссоверов наладят на СП с JAC — Volkswagen Anhui. Это будет полностью электрическая модель. Еще один SUV встанет на конвейер завода Volkswagen-SAIC и получит гибридную силовую установку с расширителем запаса хода.
Производство всех трех моделей планируют начать в 2026 году. Volkswagen заверяет, что нашел некий «секретный подход», который понравится новому поколению китайских потребителей, и что у новинок есть все, что нужно для успеха.
Большинство новинок, которые Volkswagen планирует выпустить на китайский рынок в обозримом будущем, — электрокары. Между тем спрос на немецкие «электрички» там быстро снижается: в январе 2025 года Volkswagen реализовал всего 4552 таких машины, что на 71 процент меньше, чем за тот же месяц 2024 года.