Volkswagen готовит сразу три новинки для Китая

Volkswagen, продажи которого в КНР стремительно падают, все же надеется вернуться к былому статусу на крупнейшем рынке мира. Он представит три концепт-кара, которые в скором времени переродятся в «товарные» модели. Седан и два кроссовера поставят на конвейеры трех разных СП, которые есть у Volkswagen в Китае.

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Судя по тизеру, все автомобили получат тонкую оптику в стиле современных Volkswagen. При этом им обещана «китайская ДНК», которая, как рассчитывают немцы, привлечет местных покупателей. Время на разработку под стать «китайцам» будет сокращено на 30 процентов, обещает Volkswagen.

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Электрический седан будет выпускать совместное предприятие FAW-Volkswagen. Он получит архитектуру CMP и доступный ценник, привлекательный для молодых потребителей.

Производство одного из кроссоверов наладят на СП с JAC — Volkswagen Anhui. Это будет полностью электрическая модель. Еще один SUV встанет на конвейер завода Volkswagen-SAIC и получит гибридную силовую установку с расширителем запаса хода.

Производство всех трех моделей планируют начать в 2026 году. Volkswagen заверяет, что нашел некий «секретный подход», который понравится новому поколению китайских потребителей, и что у новинок есть все, что нужно для успеха.

Большинство новинок, которые Volkswagen планирует выпустить на китайский рынок в обозримом будущем, — электрокары. Между тем спрос на немецкие «электрички» там быстро снижается: в январе 2025 года Volkswagen реализовал всего 4552 таких машины, что на 71 процент меньше, чем за тот же месяц 2024 года.