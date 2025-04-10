В США оценили новый внедорожник Lada Niva Sport

Американские автомобильные журналисты сразу после премьеры новинки АвтоВАЗа - Lada Niva Sport - с интересом изучили модель и поделились своими впечатлениями по этому поводу.

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По мнению выпускающего редактора сайта Motor1.com Кристофера Смита, это самый "старый-новый внедорожник", который доступен на рынке. Кроме того, он заявил, что если бы машина была официально доступна в США, то благодаря своей стоимости, она пользовалась бы большой популярностью.

Помимо прочего, Смит указал на тот факт, что если бы отечественный внедорожник начали бы реализовывать за океаном, то на него не распространялись бы тарифные ограничения новой американской администрации, что является существенным плюсом в данный период времени.

Говоря о технических характеристиках новинки АвтоВАЗа, редактор отметил, что по сравнению с базовой "Нивой" мощность выросла значительно (с 83 до 122 л.с.), однако динамика разгона до 100 км/ч все еще оставляет желать лучшего.

Касаясь вопросов дизайна, Смит оценил новые бампера спереди и сзади, а также 17-дюймовые колеса. Понравился американскому обозревателю и обновленный интерьер машины из-за спортивной отделки кресел и рулевого колеса.

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