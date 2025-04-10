Верховный суд разрешил водителям объезжать место ДТП

Верховный суд РФ постановил, что водители имеют право объезжать место аварии. В решении по соответствующему делу указано, что если перед поворотом по объективным причинам невозможно занять нужную полосу, то такой маневр не будет считаться нарушением правил дорожного движения, передает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

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В ходе изучения дела, связанного с дорожно-транспортным происшествием, было установлено, что водитель автомобиля не смог выполнить маневр для поворота направо из-за того, что объехал место аварии. В результате он столкнулся с электросамокатчиком, который двигался по дороге.

В процессе разбирательства суд пришел к выводу, что водитель автомобиля не выполнил требования правил дорожного движения, не заняв предписанное положение при повороте. В результате суд лишил его водительских прав на срок в полтора года. При этом водитель самоката признал, что двигался по полосе для маршрутных транспортных средств, поскольку на тротуаре было неровное покрытие, «и его трясло».

ВС РФ в свою очередь сообщил, что в данной ситуации водитель занял крайнее правое положение на проезжей части, которое было доступно в сложившихся обстоятельствах. Это не противоречит правилам дорожного движения. Он также напомнил, что водители, которые нарушают правила о правильной траектории движения, не имеют преимущества на дороге. Самокаты приравнены к пешеходам. Если нет специальной дорожки, то самокатчики должны ехать по тротуару, обочине или двигаться в один ряд по краю проезжей части навстречу движению транспорта.

9 января РАПСИ рассказало, что, как постановил Верховный суд РФ, попавший в ДТП водитель не имеет права употреблять алкогольные напитки, даже если у других владельцев автомобилей нет к нему никаких претензий и он является единственным участником происшествия.