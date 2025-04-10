МАЗ полностью изменил конструкцию своего самого красивого автобуса

Каркас электробуса, облицовочные материалы, детали интерьера, сиденья, шины, комплектующие электрооборудования, остекление, рабочее место водителя, мультиплексная система, рулевой механизм, тормозные системы и многое другое — белорусского производства.

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Вся силовая часть имеет российское происхождение. ООО «САЭ» (ГК «Итэлма») поставляет аккумуляторные батареи, инверторы, бортовые зарядные устройства и понижающие преобразователи.

В электробусе установлены тяговый электродвигатель мощностью 150 кВт, а также литий-никель-марганец-кобальт-оксидные аккумуляторы (NMC) энергоемкостью 440 кВт·ч. Запас автономного хода – не менее 250 км.

Это позволяет эксплуатировать машину, созданную по запросу из Санкт-Петербурга, без необходимости установки зарядных станций: достаточно длительной ночной зарядки, которая занимает от 3 до 5 часов.

Добавим, что МАЗ 303 считается самым красивым автобусом белорусского производителя: его силуэт, по замыслам дизайнеров, должен напоминать национальный символ Белоруссии — зубра.

И продолжая тему пассажирского транспорта. КамАЗ отгрузил первую партию автобусов нового поколения. Первые серийные машины КамАЗ-5222 пополнили автопарк компании «Газпром Трансгаз Саратов».