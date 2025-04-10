В США оценили новый внедорожник Lada Niva Sport

Редакторы американского автомобильного портала Motor1 назвали Lada Niva Sport «официально самой старой новой машиной». В своей статье они указали на неожиданный плюс российской модели — если бы внедорожник продавался в США, то на него бы не подействовали тарифы, введенные президентом Дональдом Трампом.

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В публикации редактор Кристофер Смит среди положительных моментов выделил новый мотор 1,6 литра мощностью в 122 л.с. — он мощнее, чем предыдущий 1,7-литровый двигатель мощностью 83 л.с. Вместе с тем время разгона до «сотни» его не впечатлило. Также журналист похвалил обновления интерьера, в том числе спортивную отделку сидений с подогревом и новый руль.

«Стартовая цена Niva Sport составила бы колоссальные 19,6 тысяч долларов, если ее можно было бы купить в США, что, конечно, невозможно. Но мы бы этого хотели», — добавил он.

Вместе с тем Смит задался вопросом, хотел бы кто-то в США приобрести за такую сумму «простую внедорожную Lada со спортивным обликом».

Напомним, что 5 апреля АвтоВАЗ начал продажи Lada Niva в обновленной комплектации Sport. Выпуск машины приурочили к 48-летию с начала производства первой серийной «Нива». Цена автомобиля начинается от 1,7 млн рублей.