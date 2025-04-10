На продажу выставлен BMW с тюнингом в стиле «Двойного форсажа»

BMW 8 серии первого поколения — одна из самых неподвластных времени моделей марки, классика 1990-х, чья элегантная форма до сих пор выглядит актуально, несмотря на то что автомобилю уже 34 года.

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Но это никак не относится конкретно к этому экземпляру. Данный BMW 850i Coupe 1990 года с механической коробкой передач был буквально разрезан и собран заново в неудачной попытке сделать «тюнинг» в духе эпохи «Двойного форсажа» — попытке, которая пошла совершенно не по плану.

Это немецкое купе с 5,0-литровым V12 выставлено на продажу британским дилером Signature Motor Company за 14 995 фунтов стерлингов (около 1 747 000 рублей по текущему курсу), и, если честно, это примерно на 1 746 000 рублей больше, чем он действительно должен стоить.

Никаких подробностей о предыдущих владельцах или истории превращения этого автомобиля в «преступление против баварской инженерии» не указано, но, судя по всему, заинтересует он лишь очень узкий круг любителей странного.

Начнём с кормы, потому что… вау. С этого ракурса автомобиль едва ли можно узнать как BMW. Сзади приделано гигантское антикрыло, а фирменные задние фонари заменены на шесть круглых из какого-то дешёвого китайского интернет-магазина.

Задний бампер выступает на несколько сантиметров, будто пытается убежать, и вмещает четыре выхлопные трубы: больше похожие на поспешную доработку, чем на осознанное дизайнерское решение.

Кошмар продолжается колёсами — предыдущий владелец установил на E31 хромированные диски странного дизайна, которые совершенно не сочетаются с оригинальным дизайном 8 серии.

Спереди машина выглядит чуть менее вызывающе, но тоже не без сюрпризов: новый капот и абсурдный передний бампер. Вишенка на торте — дёшево выглядящая жёлтая окраска с детскими графическими наклейками.

Единственное, что радует — выжили выдвижные фары.

К сожалению, интерьер столь же странен, как и внешний облик. Почти все поверхности салона перетянуты в чёрно-жёлтую кожу, что только удешевляет машину и делает её ещё менее привлекательной.

Добавьте к этому нестандартный руль и рычаг КПП. Остаётся надеяться, что будущий владелец избавится от всех этих странных модификаций и постарается вернуть автомобилю заводской облик.