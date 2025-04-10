BYD рассекретил недорогой седан e7

В Китае рассекретили новую недорогую модель BYD. Это электрический седан со скромным мотором, который предназначен для сервисов такси и корпоративных автопарков в Китае, а потому максимально удешевлен. Например, у электрокара скромные 16-дюймовые колесные диски, самые обычные дверные ручки, а парктроники и камеры кругового обзора отсутствуют. При этом панорамную крышу с люком e7 все же оставили.

© Motor.ru

Проще говоря, BYD e7 — это упрощенный и более доступный вариант модели Seal. Известно, что в длину седан достигает 4,78 метра, между осями у него 2,82 метра, а в движение его приводит 134-сильный электромотор. На то, что модель предназначена в первую очередь для таксопарков, указывает ее название — прежде серия «е» использовалась именно для машин, ориентированных на корпоративные продажи.

© BYD

© BYD

© BYD

Батарей две на выбор, и обе они литий-железо-фосфатные: емкость первой составляет 48 киловатт-часов, а второй — 57,6 киловатт-часа. На одном заряде e7 проезжает 450 или 520 километров соответственно. Максимальная скорость ограничена 150 километрами в час.

Ранее стало известно, что вместе с e7 марка BYD сертифицировала и флагманский седан Han L. Под знакомым именем планируют продавать инфернальную версию мощностью до 1102 лошадиных сил! Заявлены четыре модификации с гибридными и чисто электрическими силовыми установками, а по дизайну версия с литерой L не будет унифицирована с обычным BYD Han.