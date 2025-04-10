Wayve и Nissan выпустят самоуправляемые автомобили к 2027 году

Британский стартап Wayve, специализирующийся на технологиях автономного вождения, заключил знаковое соглашение с Nissan. Начиная с 2027 года, японский автопроизводитель интегрирует программное обеспечение Wayve в свою систему помощи водителю ProPilot. Это первый контракт Wayve с крупным мировым автоконцерном, подкреплённый инвестициями в $ 1,3 млрд от таких гигантов, как Nvidia, Microsoft и SoftBank.

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Система Wayve основана на самообучающемся искусственном интеллекте, который не полагается на жёсткие правила или детализированные карты, а учится на данных с камер и радаров. В отличие от традиционных подходов, где используются дорогие лидары, Wayve адаптируется к существующим сенсорам автомобилей. Nissan дополнит это своими технологиями, включая лидар следующего поколения, чтобы создать систему уровня 2 по классификации SAE. Это значит, что машина сможет самостоятельно рулить и тормозить, но водитель должен оставаться за рулём.

Запуск намечен на 2027 финансовый год, однако конкретные модели пока не названы.