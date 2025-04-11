Cadillac накормит владельцев Escalade IQ элитными обедами

Мероприятие пройдет в трех городах США — Беверли-Хиллс, Майами и Сан-Франциско. Программа Cadillac of Reservations действует только три дня в каждом из городов и охватывает лишь три ресторана.

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Компания Cadillac представила новый гастрономический проект для владельцев электрического Escalade IQ — Cadillac of Reservations. В рамках этой инициативы клиентам предложат ужины из пяти блюд, которые будут сервированы на специальных столиках прямо в салоне их автомобиля. Мероприятие пройдет в трех городах США -- Беверли-Хиллс, Майами и Сан-Франциско -- по одному ресторану на каждый город и всего по три дня в каждом из них.

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Производитель обещает уникальные гастрономические впечатления: изысканные блюда, сервировка на уровне люксового ресторана и полное погружение в атмосферу комфорта — всё это без необходимости выходить из авто. Пассажиры смогут наслаждаться едой в просторных креслах второго ряда с вентиляцией и функцией массажа. Ранее в Нью-Йорке уже проводили пробный ужин с подобной концепцией, дополненной саундтреками и визуализацией камина на бортовых экранах.

Ранее мастер тюнинг-ателье West Coast Customs, известного по шоу Pimp My Ride, переоборудовали Cadillac 1962 года в оригинальный автомобиль для продажи мороженого. Классический кабриолет прошел полную реставрацию и получил нестандартное оснащение по заказу крупной кондитерской компании — машина теперь сочетает винтажную эстетику с функциональностью фудтрака.