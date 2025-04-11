Renault Scenic и Megane обновлены на фоне слабых продаж

Компания Renault представила обновки для родственных кроссовера Scenic E-Tech electric и хэтчбека Megane E-Tech electric: заряжать батарею стало удобнее, функция езды в одну педаль теперь входит в стандартное оснащение, а комплектация Esprit Alpine получила более комфортные передние сиденья.

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Электрический хэтчбек Renault Megane E-Tech electric дебютировал в 2021 году, кроссовер Renault Scenic E-Tech electric справил премьеру в 2023-м, обе модели построены на модульной платформе AmpR Medium, в прошлом известной как CMF-EV, обе производятся на заводе Renault во французском Дуэ. 2024 год был для Renault Scenic E-Tech electric первым полным годом продаж: в Европе, по данным Renault Group, продано 24 079 экземпляров этого кроссовера, а хэтчбек Renault Megane E-Tech electric разошёлся тиражом 31 767 шт., что на 27,5% меньше продаж в 2023 году. В целом продажи электромобилей Renault Group в Европе в прошлом году сократились на 19% до 123 630 шт.

Удивительно, но на таком фоне Renault Group пока не собирается радикально менять стратегию развития своего электромобильного подразделения Ampere, разрабатывает новые модели и совершенствует имеющиеся, чтобы они стали привлекательнее для потребителя.

Сегодня объявлено, что Scenic E-Tech electric и Megane E-Tech electric получили стандартное двухканальное бортовое зарядное устройство мощностью 11 кВт в сочетании с полноценной бытовой розеткой на 220 В с максимальной выходной мощностью 3,7 кВт — от этой розетки можно питать бытовую технику и заряжать средства индивидуальной мобильности (электровелосипеды, эхлекросамокаты, моноколёса и т.д.). За доплату доступно двухканальное зарядное устройство мощностью 22 кВт, оно позволяет за полчаса пополнить запас хода электромобиля на 80 км.

Также для обоих электромобилей теперь доступна функция Plug & Charge, позволяющая начать зарядку сразу после подключения кабеля и не тратить время на ковыряние в меню и авторизацию. В стандартное оснащение в сочетании с подрулевыми лепестками вошла функция езды в одну педаль (на раннее выпущенных машинах её можно получить через программное обновление), она позволяет в подавляющем большинстве дорожных сценариев не пользоваться педалью тормоза.

В комплектации Esprit Alpine появились более комфортные передние кресла с расширенным набором электрорегулировок, водительское вдобавок оснащено массажёрами. Ещё одна обновка в салоне — камера на левой передней стойке кузова, распознающая водителя и активирующая его индивидуальные настройки электромобиля, вплоть до набора любимых радиостанций и иконок приложений. Эта же камера отвечает за распознавание усталости водителя.

Renault Megane E-Tech electric сейчас предлагается только с одним электромотором на передней оси (218 л.с., 300 Нм) и батареей ёмкостью 60 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 461 км по циклу WLTP, минимальная цена в Германии — 40 900 евро.

Кроссовер Renault Scenic E-Tech electric в «базе» стоит 40 400 евро, максимальная отдача его единственного электромотора на передней оси составляет 170 л.с. и 280 Нм либо 218 л.с. и 300 Нм. Ёмкость батареи в сочетании с 170-сильным мотором — 60 кВт·ч, в сочетании с 218-сильным мотором — 87 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 424 и 614 км соответственно.

Добавим, что в странах Восточной Европы компания Renault недавно вернула в модельный ряд «углеводородный» седан Renault Megane прошлого поколения, который по-прежнему производится в Турции.