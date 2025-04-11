Дума поддержала байкеров Подмосковья

Теперь собственники двухколёсных мотоциклов, мотороллеров и других двухколёсных мототранспортных средств, зарегистрированных на физлиц в Московской области, могут бесплатно пользоваться платными парковками, расположенными на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

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Об этом заявил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин и уточнил, что это право будет представляться при наличии сведений о транспортном средстве в реестре транспортных средств, принадлежащих отдельным категориям граждан, которые имеют право пользования платными парковками на бесплатной или льготной основе в соответствии с региональным законодательством.

Отвечать за ведение реестра будет Министерство транспортной и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Также бесплатные парковки в регионе будут предоставлены многодетным семьям. Для получения льготных условий необходимо зарегистрировать свои транспортные средства в соответствующем реестре. Например, на региональном портале «Госуслуг».